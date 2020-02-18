ФАС рассказала о механизме повышения цены на лекарства низкого ценового сегмента

Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов рассказал на конференции «Фармацевтический бизнес в России — 2020», что ведомство вышло с инициативой подготовки специального механизма для лекарств низкого ценового сегмента. Документ уже согласовывается в правительстве. В частности, планируется встреча с представителями ФАС.

Он не рассказал о сути механизма, предлагаемого Минздравом. Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев представил точку зрения ФАС. Существует норма, согласно которой производитель за 12 месяцев до ухода препарата с рынка должен предупреждать об этом Росздравнадзор. Антимонопольщики предлагают извещать о таком предложении главных внештатных специалистов Минздрава. Если они решат, что такое лекарство необходимо оставить на рынке, то Минпромторгу поручается подготовить аналитическую справку об условиях производства субстанции и готовой лекарственной формы, а ФАС – о ценах на препарат в референтных странах.

«Как правило, стоимость таких лекарств в России ниже, чем в референтных странах», – уверен Нижегородцев.

Елена Калиновская

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