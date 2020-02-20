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В Индии резко выросли цены на парацетамол и азитромицин

Индия ощущает последствия распространения нового коронавируса в Китае, пишет The Economic Times.

Индийские производители лекарственных средств испытывают сложности из-за срывов поставок готовых фармсубстанций и сырья для их производства.

По словам руководителя индийской фармкомпании Zydus Cadila («Зидус Кадила») Панкаджа Пателя, цена на парацетамол выросла на 40%, на азитромицин – на 70%.

Панкадж Патель прогнозирует значительный рост цен на субстанции в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

По информации The Economic Times, в Индии расположены 12% предприятий, производящих лекарства для американского рынка. Индия закупает в Китае 80% необходимых активных фармсубстанций.

Дугин Илья
pharmvestnik

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Февраль 20, 2020 | Просмотров: 100