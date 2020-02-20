Roche успешно завершила сделку по приобретению Promedior

Швейцарская фармацевтическая компания Roche («Рош») успешно завершила сделку по приобретению американской биотехнологической компании Promedior («Промедиор»), сообщает European Pharmaceutical Review.

В результате сделки, сумма которой может составить до 1,4 млрд долл. США, к Roche переходит портфель лекарственных препаратов американской компании, в т.ч. экспериментальное средство для лечения идиопатического пневмосклероза PRM-151. Его лонч ожидается после 2023 года.

По условиям соглашения, Roche осуществила единовременный платеж в размере 390 млн долл. США. Остальные средства будут выплачены при соблюдении отдельных условий соглашения.

Дугин Илья

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