GlaxoSmithKline закроет завод в США

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявила о закрытии производственного предприятия в г. Карлайл (штат Пенсильвания), сообщает FiercePharma. В штате предприятия 260 сотрудников.

В компании посчитали более рентабельным перевод производства на завод в г. Гуаяма (Пуэрто-Рико).

По прогнозу GSK, перевод производства в Пуэрто-Рико завершится к середине 2021 года, а полностью завод в Пенсильвании перестанет функционировать к концу следующего года. На предприятии в Карлайле производится биодабавка Emergen-C.

В 2019 году GlaxoSmithKline и Pfizer («Пфайзер») завершили объединение своих безрецептурных бизнесов в совместное предприятие.

По словам представителя GSK, после перевода производства на предприятии в Пуэрто-Рико планируется создать новые рабочие места.

В 2019 году объем продаж совместного предприятия составил 9 млрд фунтов стерлингов (11,7 млрд долл. США).

Исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли объявила о выделении совместного предприятия в самостоятельную компанию в течение нескольких следующих лет.

Дугин Илья

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