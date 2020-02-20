FDA и индийские власти провели операцию против незаконного ввоза в США запрещенных медикаментов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о том, что в ходе первой совместной операции с индийскими властями было изъято более 500 партий незарегистрированных и потенциально опасных препаратов и медизделий, предназначенных для американских потребителей, говорится на сайте регулятора.

Операция под названием «Палаш» проводилась с 28 по 30 января 2020 года.

Как отметил руководитель FDA Стивен Хан, из-за различий в стандартах и регулятивных нормах в разных странах американские потребители рискуют, заказывая лекарства и другую регулируемую FDA продукцию из несанкционированных источников по почте.

В акции приняли участие Департамент соответствия регулятивным требованиям FDA, Следственное управление FDA и Центр судебной химии FDA, а также Главное управление по косвенным налогам и Директорат налоговой разведки Индии. Кроме того, активную роль в операции «Палаш» сыграло Бюро таможенного и пограничного контроля США.

Как говорится в заявлении по итогам операции, во многих случаях товары, в т.ч. опиоидные анальгетики, неоднократно перегружались в третьих странах с целью сокрытия их происхождения.

Ежедневно через девять международных почтовых пунктов на территории США проходят отправления из 180 стан мира. Задача FDA заключается в инспектировании, обнаружении и изъятии незаконно ввозимой продукции, в т.ч. незарегистрированных, контрафактных и потенциально опасных рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, также БАД с содержанием опасных ингредиентов.

В 2019 финансовом году FDA проинспектировало около 25,2 тыс. почтовых отравлений с более чем 41 тыс. наименований продукции. Регулятор задержал свыше 38 тыс. наименований продукции, из которых около 17 тыс., в т.ч. лекарственные препараты, подлежат уничтожению.

Дугин Илья

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