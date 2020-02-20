Депутаты предложили маркировать запрещенные для водителей лекарства

В инструкции к некоторым лекарствам может появиться обозначение дорожного знака «Движение запрещено». Речь идет о препаратах, включенных в списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории РФ. Такие поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. В инструкции к некоторым лекарствам может появиться обозначение дорожного знака «Движение запрещено». Речь идет о препаратах, включенных в списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории РФ. Такие поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

Законопроект внесли 19 февраля 2020 года глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

Помимо знака «Движение запрещено», инструкция к этим препаратам должна пополниться информацией о содержащемся наркотическом средстве или психотропном веществе и времени его выведения из организма. В случае принятия документа закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Разработка документа мотивирована тем, что многие препараты содержат вещества, снижающие скорость психомоторных реакций, например, кодеин или фенобарбитал, включенные в списки ограниченных к обороту в России.

Сейчас КоАП предусматривает административное наказание за вождение под воздействием лекарственных препаратов, вызывающих седативное или одурманивающее действие. Правонарушение влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.

В ноябре 2018 года ГИБДД совместно с Минздравом начали разработку законопроекта, запрещающего водителям садиться за руль после употребления лекарств, оказывающих одурманивающий эффект.

Министерство юстиции 31 января 2020 года предложило поправки в КоАП, расширяющие перечень препаратов, запрещенных к употреблению водителями. Документ содержит формулировки «иные вызывающие опьянение» и «новые потенциально опасные психотропные» вещества, однако не раскрывает эти понятия.