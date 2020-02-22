Отказ компании в препарате привел к смерти пациентки в Канаде

Шантелл Линдси умерла от муковисцидоза в больнице в г. Галифакс (Канада) в возрасте 23 лет в результате того, что американская компания Vertex Pharmaceuticals («Вертекс») отказала ей в препарате Trikafta, сообщает CTV News.

У пациентки диагностировали муковисцидоз в трехмесячном возрасте. Она вела активный образ жизни, но в октябре 2019 года функция легких резко снизилась.

Ей мог помочь препарат Trikafta, но он не зарегистрирован в Канаде.

Врачи обратились в Минздрав Канады и в компанию с просьбой предоставить препарат по программе особого доступа. Минздрав страны одобрил запрос на препарат, но Vertex в его удовлетворении отказала.

Дугин Илья

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