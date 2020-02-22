Что российские фармпроизводители могут предложить Арабскому миру?

Страны Ближнего Востока и Северной Африки в 2020 году будут в фокусе внимания российских фармпроизводителей, ориентированных на развитие экспорта своей продукции. Крупнейшие предприятия рассматривают регион как один из приоритетных, делая ставку на реализацию в этих странах вакцин и препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Экспорт лекарственных препаратов станет для российских фармкомпаний главной темой 2020 года – в этот период должна быть утверждена разработанная Минпромторгом России стратегия развития индустрии «Фарма 2030», основной вектор которой направлен на развитие инноваций и их вывод на внешние рынки. И если до сих пор главной территорией сбыта отечественной фармпродукции за пределами Росссии традиционно считались страны СНГ (на них ежегодно приходится основная доля экспортных поставок в денежном выражении), то сейчас предприятия все активнее осваивают новые регионы, в первую очередь обращая внимание на арабские страны. По данным исследования, проведенного «Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик» («ГИЛС и НП») на основе данных Федеральной таможенной службы России, в январе-октябре 2019 года совокупный объем поставок лекарств из России в Арабский регион составил около $14,5 млн, менее 2% от общего объема экспорта. Однако рост этого показателя к предыдущему аналогичному периоду достиг 84%, что вывело страны Ближнего Востока и Северной Африки в число наиболее быстро растущих территорий по объему поставок лекарств из России (для сравнения: динамика общего объема экспорта препаратов во все страны за тот же период составила 8%).

«Со многими странами Ближнего Востока Россия имеет довольно развитые экономические отношения, речь идет, в том числе о поставках продуктов питания, автопроме, оружии, наконец. Эти связи можно и нужно развивать, тем более, что многие страны этого региона «платежеспособны» и активно развиваются. В России в свою очередь сейчас производятся вполне конкурентоспособные продукты, в том числе биоаналоговые препараты», которые могут быть вполне востребованы на этих территориях», — объясняет тенденцию директор компании RNC Pharma® Николай Беспалов.

Как показало исследование «ГИЛС и НП», по объему поставок препаратов лидируют Судан ($6,13 млн), Марокко ($3,6 млн) и Ирак ($2,86 млн). Наибольшая динамика закупок лекарств из России была зафиксирована в Ираке — объем экспорта в эту страну с января по октябрь 2019 года вырос в 40 раз с $0,73 до $2,86 млн к аналогичному периоду 2018 года, а также в Сирийскую Арабскую Республику – объем экспорта в эту страну с января по октябрь 2019 года вырос в 10 раз с $26,4 тыс. до $264,7 тыс. к аналогичному периоду 2018 года. Однако, как поясняют представители фармкомпаний, рассматривая Ближний Восток и Северную Африку в качестве потенциально перспективных регионов для экспорта, в первую очередь они планируют выход в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Арабский мир берет пример с Саудовской Аравии и ОАЭ. Если зарегистрировать препарат в этих странах, то регистрация на других территориях Ближнего Востока значительно упрощается», – говорит руководитель отдела экспорта компании «Фармасинтез» Виталий Миллер.

Лидером экспорта лекарств в страны Ближнего Востока и Северной Африки в первых трех кварталах 2019 года стал российский производитель вакцин от желтой лихорадки Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, – следует из аналитического отчета RNC Pharma®. Предприятие реализовало за этот период продукцию на $6,2 млн в Судане, Мавритании, Египте, Сирии. Руководитель департамента международных отношений ФГУП СпбНИИВС ФМБА России Андрей Егоров отмечает, что поставки вакцин из России в этот регион закономерны, поскольку проблема инфекционных заболеваний во многих странах не решена, например, в некоторых из них в последние годы зафиксированы всплески коронаровирусной инфекции.

«Регион перспективен для России как рынок поставок иммунобиопрепаратов, а также организации производств и трансфера технологий. Несомненный интерес к этой территории есть, мы заинтересованы в локальном производстве вакцин из рекомендаций ВОЗ, а также разработке актуальных вакцин и биопрепаратов для региона», – говорит он.

Еще одним лидером, по данным RNC Pharma®, стала компания BIOCAD, поставившая только в Ирак лекарства на общую сумму $2,8 млн в первые III квартала 2019 года. При этом представители предприятия оценивают общий объем поставок своей продукции в арабские страны за весь год в $10 млн. «Ближний Восток является важной точкой на пути к укреплению позиций BIOCAD как международной фармкомпании. Главной целью присутствия компании на этом рынке является предоставление доступа к высококачественным жизненно необходимым лекарственным препаратам для всего населения региона. Многие арабские специалисты в сфере онкологии и аутоиммунных заболеваний проявляют высокий интерес к нашей компании и ее инновационным разработкам», – говорит коммерческий директор по международным рынкам BIOCAD Дмитрий Пасечник. По его словам, сейчас, помимо Ирака, в регионе МЕНАТ, компания экспортирует свою продукцию в Сирию, Ирак, Йемен и Марокко, где был организован проект трансфера технологий препаратов для лечения онкологических заболеваний ритуксимаб и бевацизумаб.

Следующая цель – освоение стран-лидеров, в том числе ОАЭ, КСА и Египта. «Мы уже продуктивно работаем с крупнейшими локальными компаниями, реализуем интеграционные проекты разной величины – от простой купли-продажи до организации локального производства. Кроме того, предполагается развитие потенциала для чек-поинт ингибитора (PD-1), препарата, с инновационным механизмом действия, направленным на восстановление нормального противоопухолевого иммунного ответа и оригинального российского ингибитора (Il-17) для терапии иммуновоспалительных ревматических заболеваний», – делится планами Пасечник. Суммарная емкость рынка в 23 странах региона для тех МНН (ритуксимаб, трастузумаб, бевацизумаб) оценивается компанией не менее чем в $500 млн. Вывод онкологического портфеля на Ближний Восток планируют и другие российские компании, в том числе «Сотекс» и Фармасинтез». «На наш взгляд, эти территории являются привлекательными для экспорта. В арабских странах высокий уровень заболеваемости онкологией и диабетом, а у нас – сильный портфель в этих направлениях, соответственно мы готовы предложить качественную продукцию по конкурентоспособной цене», – отмечает Виталий Миллер из «Фармасинтеза».

Представители российских фармпредприятий верят в перспективы рынка Ближнего Востока и Северной Африки. По оценкам Андрея Егорова из СпбНИИВС, объем фарминдустрии в этом регионе будет расти и достигнет $30-60 млрд к 2025. Дмитрий Пасечник отмечает, что для российских фармкомпаний эти территории делает привлекательными отсутствие в них диверсифицированного портфеля продуктов.

«Ближний Восток – это самый сложный, но и самый интересный с точки зрения ведения бизнеса регион. Значительные отличия в страновой ментальности, бизнес-культуре, уровне государственного и внутриполитического устройства подталкивают к разработке уникальных для каждого конкретного случая, стратегий выхода на рынок. Нестабильная ситуация, помимо неоспоримых сложностей, дала многим игрокам возможности применить гибкий бизнес-подход, так сказать, «подстроиться» под местную специфику для продвижения собственных интересов. Тем не менее, реальность такова, что на сегодняшний день, к сожалению, многие страны данного региона страдают от дефицита высокотехнологичных жизненно необходимых лекарственных средств, по ряду факторов, основным из которых являются высокие цены, ввиду монополизации рынка одним международным игроком. А значит нам есть что предложить этим территориям», – считает он.

Материал подготовлен Аналитическим центром GMP News на основе данных исследований ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ и компании RNC Pharma®.

Статья опубликована в журнале CIS GMP News № 1(8) Winter 2020 (на арабском языке).

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