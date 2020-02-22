Утвержден перечень незарегистрированных психотропных ЛП и порядок их ввоза в РФ

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало подготовленный Минздравом России приказ (от 13 февраля 2019 г. № 80н), которым разрешается ввоз в Россию лекарственных препаратов для пациентов с такими заболеваниями и состояниями как эпилепсия и эпилептический статус, а также для оказания паллиативной помощи.

Приказ подготовлен в рамках исполнения Правительства Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Согласно этому закону с 1 марта 2020 г. вводится положение, допускающее ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном Правительством.

Данные лекарственные препараты будут ввозиться с целью оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов в случае, если имеется соответствующее решение врачебной комиссии о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных лекарственных препаратов.

В список вошли такие препараты, как: Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам и Фенобарбитал.

Минздрав отмечает, что это первый нормативный правовой акт, разрешающий ввоз сразу группы препаратов, а не какого-то одного.

Приказ поможет решить существующие препоны в получении пациентами необходимых им лекарственных препаратов, что в свою очередь позволит значительно повысить качество их жизни.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 г. и будет действовать до 31 декабря 2023 г.

gmpnews