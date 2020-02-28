Индийские фармкомпании будут отвечать за качество продукции

Поправки в регуляторные положения обяжут индийские фармкомпании нести ответственность за качество и безопасность лекарственных препаратов наряду с их производителями, сообщает European Pharmaceutical Review.

Как говорится в официальном бюллетене Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии (MOHFW), с марта 2021 года фармкомпании, выводящие свои продукты на рынок, будут разделять ответственность за их качество и соответствие другим регуляторным нормам с производителями.

Индийские фармкомпании зачастую передают право на производство своих препаратов контрактным компаниям на территории Индии. Они помещают свои логотипы на произведенные третьей стороной препараты и размещают информацию о компании-производителе.

По существующему законодательству, именно конечный производитель отвечает за качество и безопасность продукта.

Согласно данным отчета британской аналитической компании GlobalData, объем индийского фармрынка вырастет с 34,3 млрд долл. в 2020 году до более чем 45 млрд долл. к 2025 году.

Эксперты полагают, что несоответствие стандартам качества является одним из основных недостатков индийского фармсектора.

Дугин Илья

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