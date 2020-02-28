Первая партия вакцины от нового коронавируса, разработанная в США, передана для испытаний

Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США намерен начать до конца апреля текущего года клинические испытания вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил директор данного учреждения Энтони Фаучи в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

Препарат разработан американской фармацевтической компанией Moderna в сотрудничестве с указанным институтом. Первая партия вакцины уже передана подчиненным Фаучи. В испытаниях примут участие первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были заражены вирусом. Медики должны установить является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека. Результаты могут быть получены в июле или августе.

Компания Moderna была основана в 2010 году. Ее головной офис находится в штате Массачусетс.

Фаучи отметил, что вакцина была разработана очень быстро. По его словам, даже если первые испытания будут завершены успешно, препарат может стать широко доступным только в следующем году. Директор института констатировал, что распространение вируса может замедлиться в теплые месяцы.

«Применение вакцины является единственным способом полностью подавить распространение инфекции», — добавил он.

gmpnews