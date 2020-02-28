Директором по продажам ЦВ «Протек» назначен Денис Красильников

Должность директора по продажам ЦВ «Протек» занял Денис Красильников. Он сменил Владимира Малинникова, который возглавил аптечный формат «Магнита».
Ранее Малинников отвечал за поиск новых каналов и рынков сбыта компании. После ухода Малинникова из ЦВ «Протек» должность первого заместителя генерального директора упразднена, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.
Денис Красильников работает в ЦВ «Протек» с 2002 года. С 2009 по 2010 годы возглавлял филиалы компании в Кирове и Казани.
С 2011 года Красильников в качестве директора регионального управления руководил работой филиалов компании в Приволжском и Уральском федеральных округах.
План мероприятий по повышению эффективности бизнеса Красильников планирует сообщить топ-менеджменту «Протека» после изучения клиентской базы компании и особенностей организации бизнес-процессов во всех регионах ее присутствия.
Баранова Оксана
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