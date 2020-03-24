В Положение о системе мониторинга движения лекарств внесены изменения

Постановлением Правительства РФ от 20.03.2020 № 311 утверждаются изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ опубликован 23 марта на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, процесс «агрегирование» представляет собой объединение лекарственных препаратов на любом этапе обращения лекарственных препаратов субъектом обращения лекарственных средств в третичную (транспортную) упаковку лекарственных препаратов с нанесением соответствующего кода идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственных препаратов и с сохранением информации в системе мониторинга о взаимосвязи средств идентификации или кодов идентификации каждого вложенного в такую упаковку лекарственного препарата с кодом идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственных препаратов.

«Код индентификации» – серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы, представляющий собой уникальный идентификатор вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (в случае её отсутствия – первичной упаковки лекарственного препарата), формируемый путем добавления к глобальному идентификационному номеру торговой единицы индивидуального серийного номера торговой единицы.

«Код проверки» – последовательность символов, сформированная в результате криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки.

«Третичная (транспортная) упаковка лекарственного препарата» – упаковка, используемая для хранения, перевозки и перемещения лекарственного препарата между субъектами обращения лекарственных средств.

Код идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата генерируется и наносится на третичную (транспортную) упаковку лекарственного препарата эмитентами кодов идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата методами печати или этикетирования.

Необходимо отметить, что термин «групповая упаковка» теперь заменен словами «третичная (транспортная) упаковка лекарственного препарата», а «групповой код» на «код идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата».

gmpnews