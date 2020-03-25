AbbVie отказалась от патентных прав на препарат «Калетра» на фоне распространения COVID-19

Американская фармацевтическая компания AbbVie («ЭббВи») первой сделала радикальный шаг, отказавшись от глобальных патентных прав на антиретровирусный препарат «Калетра» (лопинавир/ритонавир), который проходит клинические исследования для лечения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, сообщает FiercePharma со ссылкой на Financial Times.

Это позволит странам закупать лопинавир/ритонавир в случае дефицита препарата или если он окажется эффективным в ходе клинических исследований.

Согласно данным клинических исследований лопинавир/ритонавир в Китае с участием 199 пациентов, применение препарата не привело к улучшению состояния, увеличению продолжительности жизни и снижению вирусовыделения у пациентов по сравнению с теми, кто получал стандартную терапию.

Между тем, аналитик компании Evercore ISI Умер Раффат полагает, что препарат не нужно списывать со счетов, поскольку он показал потенциальную эффективность в клинических исследованиях у пациентов с COVID-19 в более легкой форме.

По результатам этого исследования, уровень смертности на 28-й день терапии составил 15% против 27,1% у пациентов в плацебо-группе. Терапия начиналась на 12-й день после появления симптомов заболевания.

Илья Дугин

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