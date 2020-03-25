В России приостанавливается применение антибиотика Оритаксим

В соответствии с Порядком приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения, утвержденным приказом Минздрава РФ от 14 ноября 2018 г. №777н, Министерством здравоохранения РФ принято решение о приостановлении применения лекарственного препарата Оритаксим. Приказ об этом опубликован 23 марта на портале grls.rosminzdrav.ru.

Согласно документу, с 13 марта 2020 г. приостанавливается применение препарата Оритаксим (цефотаксим); порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, 1000 мг; регистрационное удостоверение П N011830/01 от 19 сентября 2011 г. выдано Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия; производитель Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия.

Оритаксим является цефалоспориновым антибиотиком III поколения широкого спектра действия.

Основанием приостановления применения препарата стало письмо Минпромторга России, в котором представлены сведения о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) и (или) о нарушении лицензионных требований.

Ранее Минздрав России приостановил применение лекарственных препаратов Эмла (пластырь и крем) и Гемоктин. Всего же в марте 2020 г. приостановлено применение уже пяти препаратов.

gmpnews