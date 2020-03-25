Qiagen начала поставки теста для диагностики коронавируса в США

Немецкая компания Qiagen («Куайаджен»), специализирующаяся на разработке и производстве средств для молекулярно-генетической диагностики, объявила о начале поставок тест-систем для выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в США, сообщает Reuters.

Диагностическая система QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel может определить наличие вируса в организме менее чем за час.

Поставки стали возможными благодаря новой политике FDA, направленной на расширение доступности тест-систем на коронавирус, разработанных лабораториями и производственными компаниями в период действия чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Qiagen планирует направить заявку на одобрение теста в FDA в ближайшие дни.

Тест позволяет отличить коронавирус от 20 других респираторных инфекций у пациентов со схожими симптомами. Это занимает примерно один час.

Немецкая компания находится в процессе приобретения Thermo Fisher Scientific («Термо Фишер Сайентифик») за $11,5 млрд.

Qiagen уже получила сертификат на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel в Европе.

Илья Дугин

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