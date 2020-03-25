Минздрав рекомендовал регионам проанализировать наличие круглосуточных аптек

Минздрав России рекомендовал регионам провести анализ наличия круглосуточных аптек и в случае необходимости принять необходимые меры по увеличению их количества. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минздрав напоминает, что в соответствии с действующим законодательством выписка рецептурных препаратов гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, на бумажном носителе или в форме электронного документа может производиться сразу на курс лечения максимальным сроком до 180 дней. Получить их в аптеке могут родственники, знакомые или волонтеры.

Это особенно важно в условиях необходимости самоизоляции.

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