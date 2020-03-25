«Материа Медика Холдинг» «заморозила» отпускные цены на «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский»

В последнее время наблюдается повышенный спрос на препараты для профилактики и лечения респираторно-вирусных заболеваний (сезонного всплеска ОРВИ и гриппа), который приводит к дополнительным материальным затратам у населения.

В период всеобщей экономической неопределенности, спровоцированной пандемией, компания «Материа Медика Холдинг» считает необходимым зафиксировать актуальные с 1 января 2020 года цены на выпускаемые противовирусные средства, минимизировать ажиотаж и возможные спекуляции.

С 24 марта 2020 года ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» «замораживает» отпускные цены на лекарственные препараты с иммуномодулирующим и противовирусным действием — «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский», сообщается в заявлении фармпроизводителя.

«Мы также обращаемся к аптечным сетям с призывом ограничить рост цен на лекарства первой необходимости, — подчеркивают в «Материа Медика Холдинг». — Со своей стороны будем прилагать максимальные усилия для обеспечения бесперебойных поставок наших препаратов».

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