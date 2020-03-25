Roche увеличит производство препарата «Актемра» и тестов для диагностики COVID-19

Применение противоартритного препарата «Актемра» (тоцилизумаб) компании Roche («Рош») в Китае для лечения некоторых пациентов с COVID-19 неизбежно приведет к росту спроса на него, сообщает FiercePharma.

Roche старается действовать на опережение и увеличивает производство тоцилизумаба параллельно с проведением исследований эффективности препарата при COVID-19.

Компания также наращивает производство диагностических тестов на наличие вируса SARS-CoV-2. В них используется метод ПЦР. FDA выдало на них экстренное разрешение для проведения тестирования при COVID-19. В Roche заявили, что при максимальной загрузке производства могут сейчас поставлять несколько миллионов тест-комплектов в месяц. Но компания работает над увеличением объемов производства.

В Roche начали получать запросы на тоцилизумаб от правительств стран всего мира после того, как Национальная комиссия по здравоохранению Китая включила его в обновленные рекомендации по лечению COVID-19 в начале марта.

Однако в Roche хотят получить научно обоснованные доказательства эффективности применения препарата при COVID-19. Компания взаимодействует с FDA, чтобы получить разрешение на запуск рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого клинического исследования (КИ) III фазы для изучения эффективности тоцилизумаба у госпитализированных пациентов с тяжелым течением COVID-19-ассоциированной пневмонии. Набор пациентов в это КИ планируется начать в апреле.

В Китае уже проводится несколько КИ по применению тоцилизумаба при COVID-19.

Татьяна Кублицкая

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