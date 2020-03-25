«Хеликс» и «Гемотест» с 26 марта начнут тестирование на COVID-19

Лабораторная служба «Хеликс» и медицинская лаборатория «Гемотест» запускают тестирование всех желающих на предмет инфицирования коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области с 26 марта 2020 года на коммерческой основе. Ранее о том, что две частные лаборатории получили право проводить тестирование на COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего заявки на включение в программу тестирования подала 141 лаборатория из 79 регионов РФ, включая 17 исследовательских центров Федерального медико-биологического агентства. Лабораторная служба «Хеликс» и медицинская лаборатория «Гемотест» запускают тестирование всех желающих на предмет инфицирования коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области с 26 марта 2020 года на коммерческой основе. Ранее о том, что две частные лаборатории получили право проводить тестирование на COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего заявки на включение в программу тестирования подала 141 лаборатория из 79 регионов РФ, включая 17 исследовательских центров Федерального медико-биологического агентства.

Как рассказали Vademecum в службе «Хеликс», она станет одной из централизованных лабораторий для выполнения исследований на COVID-19, образцы для которых собираются на базе государственных амбулаторных и стационарных учреждений. «Под выполнение исследований будут задействованы технологические площадки компании в Москве и Санкт-Петербурге. Суммарная производственная мощность – до 2,5 тысячи исследований в сутки. Исследование будет выполняться на тест-системах ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, они уже нами получены», – пояснил генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук.

Кроме того, с 26 марта 2020 года «Хеликс» и медицинская лаборатория «Гемотест» намерены начать тестирование на COVID-19 в ряде своих диагностических центров для всех желающих.

Как рассказали Vademecum в компании «Гемотест», опция станет доступной в двух отделениях в Москве, а также в шести городах Подмосковья – Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово. На 31 марта запланировано начало диагностики в Симферополе (Республика Крым). Стоимость анализа с учетом взятия биоматериала в лаборатории составит 1,9 тысячи рублей. Первые дни запуска теста «Гемотест» готов обеспечивать до 3 тысяч анализов в сутки, срок выполнения исследования составит 1-2 дня.

По словам Татьяны Голиковой, на 25 марта в России проведено 193 тысячи исследований, включая анализы на базе региональных государственных лабораторий. «Уже сейчас предоставлены тесты 70 лабораториям из 36 регионов страны, они к этой работе приступили», – подчеркнула вице-премьер.

В середине марта сразу несколько крупных частных лабораторных сетей заявили о готовности развернуть тестирование на COVID-19 всех желающих на коммерческой основе. ГК «Инвитро» намерена запустить такой проект до середины апреля 2020 года. О готовности проводить тестирование заявляли лабораторная служба «Хеликс», федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб» и медицинская лаборатория «Гемотест». Реализацию этой инициативы сдерживало отсутствие зарегистрированных тестов и разрешений от Минздрава и Роспотребнадзора.

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