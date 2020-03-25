«ХимРар» запускает производство субстанций для лекарств против коронавируса

Группа компаний «ХимРар» объявила о запуске производства субстанций лекарственных препаратов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, что в случае необходимости позволит произвести сотни тысяч упаковок этих препаратов в течении ближайших месяцев. Препараты выбраны из десятков кандидатов, испытанных в мире за последние месяцы, на основе продемонстрированной ими эффективности и безопасности в клинических и доклинических исследованиях.

Кроме того, ГК «ХимРар» успешно реализует собственную вирусологическую программу с партнерами по всему миру по разработке инновационных антивирусных препаратов для терапии и профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов и респираторных инфекций, включая грипп, коронавирусы и др. В рамках этой программы сейчас также ведётся активное изучение лекарственных кандидатов, находящихся, в том числе, в последних фазах клинических испытаний, на предмет их эффективности для лечения и профилактики коронавируса.

«Наличие у нашей организации одной из самых больших в мире коллекций химических веществ, более 1 600 000 молекул, и 30-летний опыт работы в области медицинской химии и фармацевтического производства позволяют нам быстро реагировать на кризисы, подобные происходящему в настоящее время, анализировать информацию об идущих в мире клинических исследованиях лекарств–кандидатов и выбирать те направления разработки, которые помогут обеспечить лекарственную безопасность Российской Федерации, здоровья и жизни ее граждан, – говорит президент ГК «ХимРар», д.х.н. Дмитрий Кравченко. – Нам удалось выделить несколько лекарственных кандидатов, с уже доказанной на сотнях пациентов безопасностью, показавших эффективность для терапии коронавирусной инфекции и масштабировать наработку их субстанций».

gmpnews