COVID-19: кто может получить лекарства по рецепту в условиях самоизоляции самого пациента

Согласно действующего законодательства РФ выписка рецептурных препаратов гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, на бумажном носителе или в форме электронного документа может производиться сразу на курс лечения максимальным сроком до 180 дней.

Как сообщает Минздрав России, получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту могут, в том числе, родственники, знакомые или волонтеры. В условиях необходимости самоизоляции это особенно важно.

Минздрав рекомендовал регионам провести анализ наличия круглосуточных аптек, и в случае необходимости принять необходимые меры по увеличению количества аптечных организаций с круглосуточным режимом работы.

gmpnews