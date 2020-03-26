Китай приостановил продажу в стране противоопухолевого препарата Bristol-Myers Squibb

Национальное управление медицинской продукции КНР (NMPA) приостановило продажу на территории страны противоопухолевого препарата «Абраксан» (паклитаксел/альбумин) компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») из-за производственных проблем, сообщает Reuters.

Препарат производится на контрактном предприятии на территории США.

О принятых регулятором мерах сообщил партнер BMS – китайская компания Beigene («Бейджен»). В BMS информацию подтвердили.

Beigene и Bristol-Myers Squibb принимают меры по возобновлению продаж препарата.

Как отметили в BMS, запрет касается только продаж в Китае. Компания может экспортировать препарат в другие страны.

В 2019 году объем продаж препарата для BMS составил $1,2 млрд.

Bristol-Myers Squibb запросила у NMPA разрешение на поставки «Абраксан» в Китай с других предприятий.

Илья Дугин

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