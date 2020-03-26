Минздрав напомнил врачам о возможности выписки рецептов с максимально возможным сроком действия

Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами – выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит пациентам максимально сократить число визитов в поликлиники. Об этом сообщается на сайте министерства.

В Минздраве напомнили, что согласно действующим правилам отпуск лекарств осуществляется в течение указанного в рецепте срока его действия при обращении в аптеку.

По рецептурным бланкам формы (N 107/у-НП) отпускаются наркотические и психотропные лекарственные препараты, список II, за исключением наркотических и психотропных лекарственных препаратов в виде трансдермальных терапевтических систем – максимальный срок действия рецепта 15 дней.

По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, отпускаются психотропные лекарственные препараты, внесенные в Список психотропных веществ, список III – 15 дней.

По рецептам, выписанным на рецептурных бланка формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 (л), отпускаются лекарственные препараты, выписываемые гражданам, имеющим право на бесплатное получение или со скидкой – может действовать 15 дней, 30 дней, 90 дней (выбирает врач).

По рецептам, выписанным на рецептурных бланка формы N 107-1/у, срок действия рецепта может действовать в течение от 60 дней до 1 года (выбирает врач).

Минздрав обращает внимание на необходимость создания условий для соблюдения амбулаторными пациентами режима самоизоляции и максимального снижения числа контактов с другими людьми. В этой связи медицинским работникам рекомендуется обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями и не приглашать их на прием. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую помощь.

Росздравнадзору поручено контролировать ситуацию с выпиской рецептов.

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