Эксперты предположили выгоду для фармкомпаний при переводе сотрудников на удаленку

Массовый перевод сотрудников на работу в удаленном доступе позволит значительно расширить географию трудовых ресурсов фармкомпаний и сэкономить их деньги, полагает эксперт.

О том, что перевод сотрудников на удаленку сэкономит фармкомпаниям деньги, высказалась соучредитель «Попсикуб Рус» (российский филиал французской компании Popsicube Fovea) Елена Аронова. Компания в частности специализируется на моделях вывода за штат персонала офисных специальностей в области фармацевтики.

Мнение Ароновой относится к найму компетентных сотрудников в регионах, а не к ситуацией с пандемией коронавируса.

«Если развивать работу в регионах, вместо плохих медпредставителей, можно после переподготовки получить хороших продакт-менеджеров, специалистов по регистрации или клиническим исследованиям. При этом региональный сотрудник «домашнего офиса» больше держится за компанию, чем специалист в Москве», — подчеркивает Аронова.

Немалый плюс создания удаленных команд — экономия расходов на содержание персонала. «Снижение расходов составляет 1,2 млн руб. в год на одного сотрудника. 20 сотрудников дадут экономию ФОТ в 25 млн. рублей в год», — делится Аронова.

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