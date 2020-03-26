Иммуномодулятор «Рибомунил» отозван с рынка

Минздрав отменил государственную регистрацию препарата «Рибомунил». Решение об отзыве приняла компания.

Сообщение об отзыве «Рибомунила» появилось на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Решение принято на основании подачи уполномоченного юридического лица ООО «Пьер Фабр» заявления об отмене. Компанией отозваны две лекарственные формы препарата:

«Рибомунил», таблетки 0, 75 мг, регистрационное удостоверение: П N011369/01 от 27.04.2010г., выдано ООО «Пьер Фабр». «Рибомунил», гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг, регистрационное удостоверение: П N011369/02 от 27.04.2010г., выдано ООО «Пьер Фабр».

«Рибомунил» относится к иммуностимулирующим средствам бактериального происхождения. В состав препарата входит рибосомально-протеогликановый комплекс бактерий. Лекарство способствует развитию иммунного ответа и усилению противовирусного иммунитета. Показано для профилактики рецидивирующих инфекций ЛОР-органов у детей старше 6 лет.

Всего в период с 18 по 26 марта Минздрав вынес пять решений по четырем препаратам. Были также отозваны:

«Медивитан», раствор для внутривенного и внутримышечного введения, регистрационное удостоверение: ЛП-001881 от 16.10.2012г. выдано ООО «Фарм.рег». «Реополиглюкин», раствор для инфузий, регистрационное удостоверение: ЛСР-005290/10 от 08.06.2010г., выдано ООО «Завод Медсинтез».

Решение принято на основании подачи заявлений уполномоченных юридических лиц.

Еще один препарат Минздрав отозвал из-за замечаний Минпромторга.

«Оритаксим», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг, регистрационное удостоверение: П N011830/01 от 19.09.2011г., выдано Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия.

Решение принято на основании письма Минпромторга о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) нарушений лицензионных требований.

Елена Воронина

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