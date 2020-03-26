Антимонопольное ведомство Великобритании создало рабочую группу по борьбе с завышением цен

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создало рабочую группу по отслеживанию ритейлеров, воспользовавшихся вспышкой коронавируса для повышения цен на лекарства, сообщает European Pharmaceutical Review.

Задачи рабочей группы заключаются в анализе развития рынка и идентификации нарушений непосредственно после их проявления и предупреждение нарушителей. Рабочая группа уже взяла на заметку завышенные цены на дезинфицирующие средства.

Она также имеет право применять принудительные меры в случае, если нарушители были предупреждены, но не отреагировали на предупреждение.

Кроме того, рабочая группа может выступать в качестве советника правительства с тем, чтобы антимонопольное законодательство не служило помехой для принятия конкретных мер по защите общественного здравоохранения в период пандемии.

Созданию рабочей группы предшествовало повышение некоторыми аптеками цены на упаковку из 32 таблеток парацетамола с £1,39 до £9,99.

Илья Дугин

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