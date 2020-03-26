FDA отозвало орфанный статус препарату remdesivir по просьбе Gilead Sciences

Компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») пошла на довольно необычный для фармотрасли шаг, попросив FDA отозвать присвоенный несколько дней назад орфанный статус препарату remdesivir, сообщает Reuters.

Регулятор удовлетворил просьбу компании. Акции Gilead упали почти на 6% — до 69,99 долл.

После получения орфанного статуса на remdesivir компания подверглась критике со стороны законодателей и организаций по защите прав пациентов. По их мнению, Gilead воспользовалась ситуацией, чтобы получить прибыль.

Remdesivir изначально разрабатывался для лечения лихорадки Эбола. Сейчас препарат проходит клинические исследования в качестве потенциальной терапии COVID-19. По мнению Президента США Дональда Трампа и экспертов в области здравоохранения, он является одним из наиболее перспективных препаратов – кандидатов для борьбы с коронавирусом.

Как отметили в FDA, подобные прецеденты ранее уже имели место в отношении четырех препаратов.

В Gilead заявили, что компания подавала заявку на присвоение орфанного статуса, чтобы ускорить процесс одобрения remdesivir. В компании уверены, что теперь регулятор ускорит процесс без орфанного статуса.

Илья Дугин

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