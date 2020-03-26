«Р-Фарм» подала документы на регистрацию первого дженерика софосбувира

«Р-фарм» подала документы на регистрацию дженерика противовирусного средства софосбувир. Клинические исследования на его биоэквивалентность также завершили компании «Фармасинтез» и «Натива».

ООО «Технология лекарств» (входит в «Р-фарм») подало документы на регистрацию дженерика противовирусного средства софосбувир — «Софосбувир-ТЛ». Это следует из информации, размещенной на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Сейчас на рынке присутствует только оригинальный софосбувир – «Совальди», который производит компания «Гилеад». Он показан к применению с другими препаратами для лечения хронического гепатита С у взрослых. Активен против генотипов вируса 1a, 1b, 2a, 3a и 4a.

В России зарегистрированы комбинации софосбувира с велпатасвиром («Эпклюза») и ледипасвиром («Гарвони») компании «Гилеад», одобренные по тому же показанию.

Клинические исследования на биоэквивалентность софосбувира также завершили компании «Фармасинтез» и «Натива».

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