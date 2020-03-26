Разработка вакцины в Китае против COVID-19 идёт по пяти направлениям

Заместитель главы министерства науки и техники КНР Сюй Наньпин заявил, что вакцина имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией COVID-19, и ее создание путем совместных усилий многих стран является правильным выбором, так как разработка вакцины — задача очень трудная и полная неопределенностей.

Он заявил, что Китай поделился с миром данными о последовательности генома коронавируса нового типа сразу же как только получил их, рассчитывая, что страны приступят к разработке вакцины как можно скорее.

Китай проводит разработку вакцины параллельно по пяти техническим маршрутам. Векторная вакцина на основе рекомбинантного аденовируса находится на стадии клинических испытаний с 16 марта.

По его словам, все пять технических маршрутов открыты для международного сотрудничества, которое уже развертывается в этом направлении.

Одна из китайских компаний работает с американской Inovio над ДНК-вакциной, другое китайское предприятие сотрудничает с немецкой BioNTech в разработке вакцины основанной на mRNA, еще одна китайская компания трудится с британской фармацевтической компанией GSK над созданием вакцины на основе реорганизованных белков.

Сюй Наньпин добавил, что еще больше международных коопераций находится на стадии переговоров.

gmpnews