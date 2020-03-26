Представлены инновационные способы расширения доступа к химиопрофилактике туберкулеза

Согласно оценкам экспертов, туберкулезной бактерией инфицирована четверть мирового населения. Туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. В 2018 г. туберкулезом заболело 10 миллионов человек на планете и 1,5 миллиона человек умерли от этой болезни.
24 марта Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации, которые помогут странам ускорить усилия по предоставлению людям с туберкулезной инфекцией профилактического лечения для предупреждения у них активной формы туберкулеза.
В новых сводных рекомендациях предлагается целый ряд инновационных способов расширения доступа к химиопрофилактике туберкулеза.
- ВОЗ рекомендует увеличить масштабы химиопрофилактики туберкулеза среди наиболее подверженных риску групп населения, включая лиц, контактирующих с больными туберкулезом в быту, людей, живущих с ВИЧ, и других лиц, входящих в группу риска по причине сниженного иммунитета или проживания в переполненных жилых помещениях.
- ВОЗ рекомендует включить услуги по химопрофилактике туберкулеза в состав плановых мероприятий по выявлению случаев заболевания активной формой туберкулеза. Всем проживающим совместно с больными туберкулезом людям, а также людям, живущим с ВИЧ, рекомендуется проходить профилактические осмотры на заболевание туберкулезом. При исключении активной формы туберкулеза им следует начинать профилактическое лечение.
- Для диагностики туберкулезной инфекции ВОЗ рекомендует применять туберкулиновую кожную пробу или исследование на высвобождение гамма-интерферона (IGRA). Оба исследования помогают выявлять лиц, которым в большей степени необходима химиопрофилактика туберкулеза, однако их прохождение не должно быть условием, препятствующим получению такой терапии. Лица, живущие с ВИЧ, и дети младше пяти лет, контактирующие с больными активной формой туберкулеза, не обязательно должны проходить исследование на туберкулезную инфекцию перед началом профилактического лечения.
- Помимо широко применяемого шестимесячного курса ежедневного приема изониазида ВОЗ рекомендует использовать новые, более короткие схемы профилактического лечения. Рекомендуемые в настоящее время укороченные схемы включают в себя рифапентин + изониазид ежедневно в течение одного месяца, рифапентин плюс изониазид еженедельно в течение трех месяцев, рифампицин + изониазид ежедневно в течение трех месяцев и ежедневную монотерапию рифампицином в течение четырех месяцев.
Необходимо отметить, что в обращении на территории Российской Федерации (согласно Государственному реестру лекарственных средств) находится только один препарат рифапентина (торговое наименование «Рифапекс»). Держателем регистрационного удостоверения и производителем готовой лекарственной формы является индийская компания «Люпин Лимитед», при этом активная фармсубстанция производится в Китае компанией «Лохэ Наньцзецунь Фармасьютикал групп Фармаси Ко. Лтд».
Что же касается изониазида и рифампицина, то данных препаратов зарегистрировано по несколько торговых наименований. Выпускаются препараты в России, Индии и Германии, а субстанции для их производства поступают из Китая, Италии и Индии и только один препарат изониазида изготавливается по полному циклу (от субстанции до готовой лекарственной формы) на Усолье-Сибирском химико-фармацевтическом заводе.