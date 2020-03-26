Представлены инновационные способы расширения доступа к химиопрофилактике туберкулеза

Согласно оценкам экспертов, туберкулезной бактерией инфицирована четверть мирового населения. Туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. В 2018 г. туберкулезом заболело 10 миллионов человек на планете и 1,5 миллиона человек умерли от этой болезни.

24 марта Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации, которые помогут странам ускорить усилия по предоставлению людям с туберкулезной инфекцией профилактического лечения для предупреждения у них активной формы туберкулеза.

В новых сводных рекомендациях предлагается целый ряд инновационных способов расширения доступа к химиопрофилактике туберкулеза.

ВОЗ рекомендует увеличить масштабы химиопрофилактики туберкулеза среди наиболее подверженных риску групп населения, включая лиц, контактирующих с больными туберкулезом в быту, людей, живущих с ВИЧ, и других лиц, входящих в группу риска по причине сниженного иммунитета или проживания в переполненных жилых помещениях.

ВОЗ рекомендует включить услуги по химопрофилактике туберкулеза в состав плановых мероприятий по выявлению случаев заболевания активной формой туберкулеза. Всем проживающим совместно с больными туберкулезом людям, а также людям, живущим с ВИЧ, рекомендуется проходить профилактические осмотры на заболевание туберкулезом. При исключении активной формы туберкулеза им следует начинать профилактическое лечение.

Для диагностики туберкулезной инфекции ВОЗ рекомендует применять туберкулиновую кожную пробу или исследование на высвобождение гамма-интерферона (IGRA) . Оба исследования помогают выявлять лиц, которым в большей степени необходима химиопрофилактика туберкулеза, однако их прохождение не должно быть условием, препятствующим получению такой терапии. Лица, живущие с ВИЧ, и дети младше пяти лет, контактирующие с больными активной формой туберкулеза, не обязательно должны проходить исследование на туберкулезную инфекцию перед началом профилактического лечения.

или . Оба исследования помогают выявлять лиц, которым в большей степени необходима химиопрофилактика туберкулеза, однако их прохождение не должно быть условием, препятствующим получению такой терапии. Лица, живущие с ВИЧ, и дети младше пяти лет, контактирующие с больными активной формой туберкулеза, не обязательно должны проходить исследование на туберкулезную инфекцию перед началом профилактического лечения. Помимо широко применяемого шестимесячного курса ежедневного приема изониазида ВОЗ рекомендует использовать новые, более короткие схемы профилактического лечения. Рекомендуемые в настоящее время укороченные схемы включают в себя рифапентин + изониазид ежедневно в течение одного месяца, рифапентин плюс изониазид еженедельно в течение трех месяцев, рифампицин + изониазид ежедневно в течение трех месяцев и ежедневную монотерапию рифампицином в течение четырех месяцев.

Необходимо отметить, что в обращении на территории Российской Федерации (согласно Государственному реестру лекарственных средств) находится только один препарат рифапентина (торговое наименование «Рифапекс»). Держателем регистрационного удостоверения и производителем готовой лекарственной формы является индийская компания «Люпин Лимитед», при этом активная фармсубстанция производится в Китае компанией «Лохэ Наньцзецунь Фармасьютикал групп Фармаси Ко. Лтд».

Что же касается изониазида и рифампицина, то данных препаратов зарегистрировано по несколько торговых наименований. Выпускаются препараты в России, Индии и Германии, а субстанции для их производства поступают из Китая, Италии и Индии и только один препарат изониазида изготавливается по полному циклу (от субстанции до готовой лекарственной формы) на Усолье-Сибирском химико-фармацевтическом заводе.

gmpnews