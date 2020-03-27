Правительство сможет ограничить торговлю медизделиями во время чрезвычайных ситуаций

Правительство предлагает внести поправки в ст.38 ФЗ-323 «Об охране здоровья граждан». Статью дополнят пунктом 21.

В пункте указывается, что в чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе ограничить оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, включенными в определяемый правительством перечень, на срок, не превышающий 90 календарных дней со дня принятия указанного решения. Соответствующий закон внесен в Госдуму 26 марта.

В этот же день президнт подписал закон о внесении изменений в ст.60 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» и ст.38 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые позволяют правительству зафиксировать цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП.

Такие меры могут быть приняты в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также если в течение 30 календарных дней подряд рост розничных цен на определенные правительством лекарственные препараты и медицинские изделия составит 30% или более.

Как сообщал «ФВ», Росздравнадзор начал мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Соответствующее письмо ведомство направило фармацевтическим организациям 17 марта. Оперативный мониторинг цен на социально значимые товары предусмотрен планом правительства по борьбе с коронавирусом, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 марта. Коммуникационный центр Правительства, Росстат, ФНС и Минпромторг должны еженедельно отчитываться кабинету министров начиная с 20 марта.

Согласно документу Росздранадзора, ведомство оценит динамику роста цен препаратов ЖНВЛП и лекарств, не входящих в перечень. Служба проверит препараты в ценовых категориях до 50 руб., от 50 до 500 руб. и свыше 500 руб.

Елена Калиновская

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