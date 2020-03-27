Обозначены рецептурные препараты, которые нельзя будет купить через интернет

Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в поправках ко второму чтению законопроекта об онлайн-продаже лекарств будет исключена возможность дистанционной покупки сильнодействующих препаратов и медикаментов без электронного рецепта.

«Подготовленные ко второму чтению законопроекта о дистанционной продаже лекарств поправки содержат норму о продаже рецептурных препаратов, за исключением спиртосодержащих с долей этилового спирта выше 25% и сильнодействующих веществ», – пояснил Дмитрий Морозов.

В список ограничений также войдут «яды, которые указаны в весовых количествах в Уголовном кодексе». Кроме того, парламентарий подчеркнул, что очень важным «для дистанционной продажи лекарств является использование только электронных рецептов». Возможность онлайн-продажи рецептурных препаратов была проработана по просьбе Правительства России. Оно же определяет списки медикаментов, которые предлагается разрешить продавать через интернет.

В Госдуме документ планируют принять на следующей неделе, рассматривать его депутаты будут в приоритетном порядке.

gmpnews