НАНОЛЕК готов делиться опытом по внедрению маркировки

«Мы сами прошли непростой путь по отладке всех процессов, поэтому как никто другой понимаем, что процесс внедрения может вызывать трудности. Например, непросто отлаживать оборудование без присутствия иностранных коллег, которые имеют в этом большой опыт, а также сложности со стороны IT-решений.

Наша компания одна из первых на рынке выпустила промаркированную серию лекарственного препарата. Это произошло в ноябре 2019 года.

Сейчас на нашем биотехнологическом производстве в Кирове с маркировкой выпускаются препараты «Хантераза» (поставляемый по программе ВЗН) и «Фраксипарин», готовится выпуск промаркированной серии комбинированной вакцины «Пентаксим®» поставляемой для нужд Национального календаря прививок.

Несмотря на то, что мы полностью готовы к поставкам маркированной продукции, ситуация с пандемией коронавируса вносит свои корректировки, и мы поддерживаем обращение Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) о переносе сроков запуска обязательной маркировки. Ситуация с COVID-19 явилась форс-мажором и сильно повлияло на процесс внедрения маркировки во многих фармацевтических компаниях.

Поэтому мы, как компания, которая поддерживает идею внедрения маркировки (она определенно поможет отслеживать движения лекарственных средств на каждом этапе и призвана защитить конечного потребителя, сделав рынок абсолютно прозрачным), готовы при необходимости войти в рабочую группу вместе с представителями Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) и помочь коллегам с возникающими вопросами. У нас есть большой опыт и обученный персонал», — исполнительный директор НАНОЛЕК Максим Стецюк.

gmpnews