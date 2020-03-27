В России разрабатывается препарат, позволяющий снижать воспаления при аутоимунных заболеваниях

В Центре компетенций НТИ на базе ИБХ РАН разрабатывают препарат, с помощью которого можно снизить воспаление органов и тканей, развивающееся при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, псориазе, рассеянном склерозе и др. В настоящий момент ведется подготовка к полномасштабным доклиническим исследованиям.

Сложный набор ферментов, отвечающий за разрушение утративших свою функцию белков, называется протеасомой. Отдельный вид этого комплекса — иммунопротеасомы, присутствующие в клетках иммунной системы, а также в клетках, находящихся в очагах воспаления при развитии аутоиммунных заболеваний.

Ученые Центра компетенций НТИ на базе ИБХ РАН нашли способ блокировки иммунопротеасомы, которая участвует в воспалительном процессе, что позволит смягчать симптомы многих аутоиммунных заболеваний. Разрабатываемый препарат на основе высокоспецифических ингибиторов иммунопротеасомы обладает большей селективностью и блокирует иммунопротеасому в основном в клетках, подвергающихся атаке собственной иммунной системой, в терапевтически безопасных концентрациях. Таким образом, препарат может стать альтернативой существующим лекарственным средствам, которые воздействуют не только на комплекс в очагах воспаления, но и на протеасомы, задействованные в работе иммунной системы, что ведет к ослаблению иммунитета пациента.

Арсен Гареев, директор центра управления технологическим развитием НТИ в РВК:

Проект реализуется в рамках программы Центра компетенций и в настоящее время находится на стадии научно-исследовательской работы (НИР), к моменту завершения которой предстоит провести доклинические и клинические испытания для выхода продукта на рынок. Завершение этой работы планируется в 2027 году. Для коммерциализации результатов НИР предполагается использовать формат малого инновационного предприятия, что оптимально для привлечения инвестиций и взаимодействия с зарубежными партнерами. На более поздней стадии будет создаваться инвестиционное товарищество, как уже привычный инструмент для институциональных и частных инвесторов, в первую очередь — зарубежных. Механизмом выхода из проекта для научной организации может являться продажа лицензии на право использования результатов разработки — это возможно уже после окончания первой стадии клинических исследований. Центр компетенций после этого сможет продолжать оказывать широкий спектр услуг по разработке: от наработки субстанций до подготовки и обучения необходимого персонала.

gmpnews