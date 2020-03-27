Zentiva начинает производить собственный антисептик Anti-COVID и увеличивает выпуск парацетамола

Ведущая чешская фармацевтическая компания Zentiva приняла решение начать производство собственного дезинфицирующего средства Anti-COVID Zentiva, тем самым поддержать усилия правительства по предотвращению распространения коронавируса в стране. Ранее компания изменила свой производственный план, нарастив производство парацетамола и ибупрофена, включая производство активной субстанции.

«Zentiva доставит первую партию Anti-COVID Zentiva в аптеки Чешской Республики в ближайшие несколько дней, – сказала Соня Порубска (Soňa Porubská), генеральный директор Zentiva в Чехии и Словакии. – Мы будем поддерживать наше здравоохранение, когда это необходимо. Мы уверены, что с этим новым продуктом мы поможем защитить всех граждан».

По информации с производственной площадки, компания может покрыть более 80% необходимого объема дезинфекции на спиртовой основе. Жидкая форма продукта позволит использовать его не только для дезинфекции рук, но и для личных вещей, а так же обработке поручней и дверных ручек (например, в общественном транспорте). Zentiva перешла в режим работы 24/7, чтобы предоставить достаточное количество продукции не только для Чехии, но и для других стран Европы.

Производственный план компании постоянно корректируется в связи с потребностями системы здравоохранения и общества в целом. В марте месяце Zentiva намерена выпустить на миллион упаковок ибупрофена и парацетамола больше, чем планировалось.

В месяц компания производит более 10 млн упаковок фармацевтической продукции.

gmpnews