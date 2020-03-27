Австралия изучит применение туберкулезной вакцины против коронавируса

Около 4 тыс. работников здравоохранения Австралии будут включены в клиническое исследование (КИ) для изучения потенциальной эффективности противотуберкулезной вакцины БЦЖ в отношении нового коронавируса, сообщает Reuters.

Вакцину БЦЖ (бацилла Кальмета–Герена, фр. Bacillus Calmette–Guérin, BCG) давно используют для иммунизации детей в странах, где существует туберкулез. Исследователи предполагают, что вакцина может оказаться эффективной и для профилактики коронавирусной инфекции, поскольку она способствует повышению иммунитета.

Старт КИ с участием персонала больниц Австралии запланирован на следующую неделю. Результаты ожидаются примерно через 6 мес., согласно информации Мёрдокского института изучения здоровья детей (MCRI) в Мельбурне.

Половина участников КИ будет получать вакцину БЦЖ, частота побочных эффектов которой незначительна. Вторая половина субъектов исследования будет получать плацебо. Состояние здоровья участников КИ будут отслеживать с помощью приложения, привязанного к смартфонам.

Один из исследователей отметил, что австралийское КИ окажется особенно полезным, поскольку будет проведено в типичный сезон гриппа в южном полушарии, когда вероятность заразиться вирусными инфекциями особенно высока.

Число зараженных коронавирусом в Австралии составляет почти 3 тыс. человек. Двенадцать человек умерли от COVID-19.

Татьяна Кублицкая

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