Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Самарской губернской думы сообщил, что министр здравоохранения региона Михаил Ратманов покинет должность с 6 апреля 2020 года – глава регионального Минздрава написал заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Самарской губернской думы сообщил, что министр здравоохранения региона Михаил Ратманов покинет должность с 6 апреля 2020 года – глава регионального Минздрава написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Первым о заявлении Дмитрия Азарова сообщил в своем Facebook самарский журналист Илья Круговой. Причины ухода Михаила Ратманова, который руководил региональным Минздравом с октября 2018 года, губернатор не озвучил, но отметил, что доволен работой министра в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Михаил Ратманов в 1998 году окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. С 1999 по 2007 год работал хирургом во взрослом отделении Ивановской областной клинической больницы, параллельно с 2003 года занимал должность хирурга отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи.

В 2007 году Ратманов был назначен главным врачом ивановской ГКБ №8, с 2010 года занимал аналогичную должность в ГКБ №7 в том же регионе, а в 2012 году стал начальником Департамента здравоохранения Ивановской области. В 2015 году Михаил Ратманов возглавил одно из управлений Минздрава Московской области, в сентябре 2016 года – Министерство здравоохранения Северной Осетии – Алании.

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.

При новом министре здравоохранения в ряде самарских медучреждений сменились главные врачи. В течение 2019 года своих постов лишились руководители Приволжской ЦРБ, Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Самарской больницы №8, Большечерниговской ЦРБ, Самарской стоматологической поликлиники №2, Октябрьской центральной городской больницы. Также в феврале 2020 года свой пост покинула главврач Городской клинической поликлиники №15 Самары Ирина Назаркина – руководитель медучреждения была уволена после того, как заведующий отделением поликлиники отказал пациенту в направлении на сдачу анализов для госпитализации в региональный онкодиспансер.

Параллельно с апреля 2019 года по инициативе Медицинского совета при самарском Минздраве главных врачей перевели на срочные трудовые контракты. Как пояснил в интервью местным СМИ Михаил Ратманов, новая форма трудовых отношений вводится как «стимулирующая форма ответственности за работу».

Широкий общественный резонанс вызвала озвученная в ноябре 2019 года инициатива Михаила Ратманова об ограничении количества искусственных прерываний беременности в частных клиниках. Предложение поддержали в Комитете по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, однако УФАС выдало министру предостережение «о недопустимости совершения действий», которые могут привести к нарушению ч. 1 ст. 15 федерального закона «О защите конкуренции» (запрет органам исполнительной власти в субъектах РФ ограничивать конкуренцию).