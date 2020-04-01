С 31 марта вступают в силу поправки о предоплате кодов маркировки лекарств

Предоплаченные коды маркировки для лекарственных препаратов теперь могут могут быть использованы производителями (как российскими, так и иностранными) в течение неограниченного времени. Именно такие поправки в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов вступают в силу 31 марта 2020 г.

Необходимо отметить, что ранее каждый код маркировки имел «срок годности» – 180 дней. Такого срока, как правило, не хватало на всю цепочку – от производителя до момента продажи потребителю. Теперь же коды будут бессрочными, что позволит сохранить непрерывность технологического процесса.

«Функция предоплаты кодов – одна из специфических потребностей больших производителей, особенно иностранных. Когда у производителя сложная технологическая и логистическая цепочка, и стандартные сроки хранения кодов – до 180 дней – не покрывают весь цикл производства и поставки, производителям проще «выкупить» коды маркировки без ограничения по срокам использования. Таким образом предоплата кодов позволит обеспечить непрерывность технологического процесса производства и маркировки лекарств. При этом важно отметить, что функция будет доступна всем производителям», – сказал ранее Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ

gmpnews