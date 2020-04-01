Индийское предприятие Pfizer получило предупреждение от FDA В феврале 2020 года ёмкость коммерческого рынка лекарств в России увеличилась на 9,9% » Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку 1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области. Об сообщила «Медвестнику» пресс-секретарь регионального Минздрава Галина Назарова. Отставка Вьюшкова стала неожиданностью для подчиненных. Официально о ее причинах не сообщается. «Пока формулировок нет, мы ждем обращение губернатора в 18:00, чтобы лучше понять ситуацию», – сказала представитель ведомства.

Источник «МВ» в областном правительстве, пожелавший остаться неназванным, считает, что решение об отставке Вьюшкова могло быть импульсивным. Накануне глава региона Александр Бурков подверг критике работу министра, а также руководителя Управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача региона Александра Крига. Речь шла о неэффективной подготовке мероприятий по борьбе с распространением COVID-2019.

31 марта число инфицированных жителей региона выросло с трех до восьми. Новые случаи связаны с тем, что омичи контактировали с родственниками, прилетевшими из Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации источника в облправительстве, новый глава Минздрава будет представлен коллективу ведомства 2 апреля.

Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера. Ольга Коберник

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