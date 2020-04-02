Сведения о поставках маркированных лекарств 7ВЗН необходимо вносить в систему МДЛП

В связи с получением информации об отказах субъектов обращения лекарственных средств (ЛС) по внесению сведений в федеральную государственную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) о подтверждении поставок маркированных лекарственных препаратов семи высокозатратных нозологий (7ВЗН) Росздравнадзор напоминает,

что постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1557 установлены особенности внедрения системы мониторинга, включая сроки её внедрения, в отношении лекарств, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей, других лекарственных препаратов для медицинского применения по перечню, сформированному в установленном порядке и утвержденному Правительством Российской Федерации (перечень 7ВЗН).

В том числе установлено, что с 1 октября 2019 г. субъекты обращения ЛС перечня 7ВЗН должны вносить сведения о лекарственных препаратах и обо всех операциях с ними в федеральную государственную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

При этом, в соответствии с частью 7.1 статьи 67 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

gmpnews