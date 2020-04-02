Транспортировка стала сегодня основным ограничением в глобальной цепи поставок АФИ

Во время вспышки нового коронавируса COVID-19 производство активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Китае снизилось на 10-20%, однако сейчас уже идёт быстрое восстановление объемов производства. В настоящее время узким местом в глобальной цепочке поставок для АФИ является транспортировка, особенно, что касается морских перевозок. Такова оценка китайских чиновников сегодняшней ситуации, сообщает корреспондент Fierce Pharma.

Заместитель министра промышленности и информационных технологий Xin Guobin сказал, что Китай концентрирует свои производственные усилия на наиболее востребованных сегодня фармсубстанциях, что включает в себя и хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство), который FDA одобрил для использования против COVID-19.

Xin Guobin сказал, что производство хлорохинфосфата стабильно налажено двумя компаниями, что должно способствовать удовлетворению международного спроса. По словам чиновника, один из этих производителей (Chongqing Kangle Pharmaceuticals) экспортировал в течение пяти дней 4,9 тонны данного продукта. При этом Китай может и увеличить предложение в соответствии со спросом на международном рынке.

Совсем иная история сейчас происходит в Индии, которая считается крупнейшим производителем субстанции хлорохинфосфата. Буквально на прошлой неделе Индия добавила его в список из более чем двух десятков АФИ, которые запрещены к экспорту. Страна находится в начале 21-дневной блокировки экспорта, определенной премьер-министром Нарендрой Моди. Как сообщают NBC со ссылкой на неназванные источники, представители администрации Трампа просят Индию отменить запрет на экспорт АФИ.

В то время как страны пытаются перераспределить запасы АФИ, сами производители фармсубстанций и логистические компании выясняют, как их доставить по всему миру. Xin Guobin сказал, что он понимает, что «основными ограничениями для китайского экспорта являются морские перевозки, международные перевозки», которые стали ограничены во время вспышки коронавируса, что и приводит к гораздо более высоким ценам.

Готовая фармацевтическая продукция может доставляться, конечно, и воздушным транспортом, но количество рейсов как в Китай, так и из Китая значительно сократилось, поскольку многие страны мира установили ограничения для воздушного транспорта, вынуждая тем самым фармпроизводителей «хвататься» за оставшиеся единичные пути доставки.

gmpnews