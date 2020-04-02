СФ одобрил поправки в законы, регулирующие дистанционную продажу лекарств

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Федеральным законом регламентируются правовые отношения, возникающие при осуществлении аптечными организациями и ветеринарными аптечными организациями розничной торговли лекарственными препаратами и медицинскими изделиями дистанционным способом. Ранее поправки были приняты Государственной Думой.

Документом устанавливается, что розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных препаратов, спиртосодержащих лекарственных препаратов с объёмной долей этилового спирта свыше 25 проц.) могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Наряду с этим, аптечным организациям, индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, предоставляется право продавать медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены и другие товары санитарно-гигиенического или медицинского назначения дистанционным способом.

Согласно Федеральному закону, Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом, требований к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, а также правил доставки лекарственных препаратов гражданам.

Федеральным законом закрепляется также право Правительства РФ на установление в 2020 г. при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, временного порядка розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, включая лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту (за исключением наркотических и психотропных лекарственных препаратов, спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 проц.), порядка выдачи разрешения на осуществление указанной торговли, требований к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, а также временных правил доставки лекарственных препаратов гражданам.

Кроме того, Федеральным законом вводится запрет на распространение в сети «Интернет» информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена, а также информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.

gmpnews