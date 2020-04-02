Cadila инвестирует в создание фармацевтического производства в Узбекистане $50 млн

Индийская компания Cadila Pharmaceuticals Ltd. заключила инвестиционный договор с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана о создании на территории СЭЗ «Андижан-фарм» предприятия по производству фармацевтической продукции.
Согласно представленной информации, ожидается:
- привлечение в 2020–2025 годах прямых иностранных инвестиций в размере 50 млн долл. США, с направлением не менее 10 млн долл. США в 2020–2021 годах для реализации первого этапа проекта;
- создание 400 новых рабочих мест;
- организация современной системы производства и управления качеством фармпродукции, отвечающей мировым стандартам.
Выпускаемые компанией 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения будут регистрировать в ускоренном порядке без взимания сбора за регистрационное удостоверение.