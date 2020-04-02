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Cadila инвестирует в создание фармацевтического производства в Узбекистане $50 млн

Индийская компания Cadila Pharmaceuticals Ltd. заключила инвестиционный договор с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана о создании на территории СЭЗ «Андижан-фарм» предприятия по производству фармацевтической продукции.

Согласно представленной информации, ожидается:

  • привлечение в 2020–2025 годах прямых иностранных инвестиций в размере 50 млн долл. США, с направлением не менее 10 млн долл. США в 2020–2021 годах для реализации первого этапа проекта;
  • создание 400 новых рабочих мест;
  • организация современной системы производства и управления качеством фармпродукции, отвечающей мировым стандартам.

Выпускаемые компанией 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения будут регистрировать в ускоренном порядке без взимания сбора за регистрационное удостоверение.

gmpnews

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Апрель 2, 2020 | Просмотров: 106