Ultragenyx получит $200 млн за технологию производства генной терапии Инфарма: работники фармотрасли должны получить право на перемещение по городу » Cadila инвестирует в создание фармацевтического производства в Узбекистане $50 млн Индийская компания Cadila Pharmaceuticals Ltd. заключила инвестиционный договор с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана о создании на территории СЭЗ «Андижан-фарм» предприятия по производству фармацевтической продукции. Согласно представленной информации, ожидается: привлечение в 2020–2025 годах прямых иностранных инвестиций в размере 50 млн долл. США, с направлением не менее 10 млн долл. США в 2020–2021 годах для реализации первого этапа проекта;

создание 400 новых рабочих мест;

организация современной системы производства и управления качеством фармпродукции, отвечающей мировым стандартам. Выпускаемые компанией 30 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения будут регистрировать в ускоренном порядке без взимания сбора за регистрационное удостоверение. gmpnews