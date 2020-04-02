EMA обновило информацию по разрабатываемым лекарствам и вакцинам против COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в последние недели и месяцы взаимодействовало с большим количеством разработчиков терапевтических лекарственных средств и вакцин, поддерживая исследователей на пути разработки эффективных и безопасных методов лечения COVID-19. Однако на данный момент, согласно имеющимся данным, EMA сообщает, что ни одно лекарство еще не продемонстрировало эффективность в лечении COVID-19.

EMA находится на постоянной связи с разработчиками около 40 терапевтических лекарственных средств, что позволяет лучше понять потенциальные методы лечения коронавирусной инфекции.

Среди потенциальных методов лечения COVID-19, которые в данный момент проходят клинические испытания для оценки их безопасности и эффективности, выделяются:

ремдесивир – remdesivir (экспериментальный препарат);

– remdesivir (экспериментальный препарат); лопинавир / ритонавир – lopinavir/ritonavir (в настоящее время разрешен к применению как препарат против ВИЧ);

– lopinavir/ritonavir (в настоящее время разрешен к применению как препарат против ВИЧ); хлорохин и гидроксихлорохин – chloroquine и hydroxychloroquine (в настоящее время разрешены на национальном уровне для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит);

– chloroquine и hydroxychloroquine (в настоящее время разрешены на национальном уровне для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит); системные интерфероны и, в частности, интерферон бета (в настоящее время разрешен для лечения таких заболеваний, как рассеянный склероз);

и, в частности, (в настоящее время разрешен для лечения таких заболеваний, как рассеянный склероз); моноклональные антитела с активностью в отношении компонентов иммунной системы.

EMA приветствует запуск крупных клинических испытаний, поскольку они необходимы для получения надежных данных, необходимых для установления лекарственных препаратов, которые действительно работают.

Агентство также провело обсуждения с разработчиками десятка потенциальных вакцин против COVID-19. Две вакцины уже вошли в фазу I клинических испытаний, которые являются первыми необходимыми испытаниями и проводятся на здоровых добровольцах. В целом, сроки разработки лекарств сложно предсказать. Основываясь на имеющейся в настоящее время информации и прошлом опыте в отношении разработки вакцин, EMA подсчитало, что может пройти не менее одного года, прежде чем вакцина против COVID-19 будет готова к регистрации, а также доступна для широкого использования.

EMA будет и дальше продолжать взаимодействовать с разработчиками потенциальных терапевтических средств и вакцин против COVID-19. Цель такого сотрудничества состоит в том, чтобы предоставить рекомендации по нормативным требованиям, чтобы любой многообещающий лекарственный препарат оказаться доступным для пациентов как можно быстрее, сначала в условиях клинических испытаний, а затем, после получения разрешения, и на рынке.

gmpnews