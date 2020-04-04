Президент поручил правительству сформировать резерв лекарств для лечения COVID-19

Президент поручил сформировать резервы необходимых лекарств, медизделий, медоборудования и тест-систем для диагностики COVID-19. Это одно из поручений, которые Владимир Путин дал правительству. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительство должно обеспечить наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва этих средств для государственных и муниципальных нужд.

Правительству также поручено обеспечить проведение федеральными научными, медицинскими и иными организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также вакцин для ее профилактики.

Медики, оказывающие медицинскую помощь гражданам, у которых выявлен COVID-19, а также осуществляющие медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска, сотрудники Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованные в обследовании и выявлении инфицированных граждан, получат стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и за дополнительную нагрузку.

Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить развёртывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации больных с COVID-19. Медики этих учреждений должны снабжаться в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Фото: kremlin.ru

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