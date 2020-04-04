Novartis отказалась от сделки по продаже портфеля дженериков в США

Швейцарская фармкомпания Novartis («Новартис») аннулировала сделку по продаже 300 наименований дженериков индийской Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма») после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) на смогла вовремя дать одобрение.
Впервые о сделке, общая сумма которой составляла 1 млрд долл., было объявлено в сентябре 2018 года. Под ее условия подпадали дерматологические активы Sandoz («Сандоз») в США, а также некоторые твердые лекарственные формы для перорального применения, сообщает Endpoints News
Sandoz является дженериковым подразделением Novartis. Кроме того, под контроль индийской компании должны были перейти производственные предприятия в штатах Северная Каролина и Нью Йорк.
Как отметил исполнительный директор Novartis Васант Нарасиман, сделка была направлена на перепрофилирование Sandoz в более «агрессивную» компанию, нацеленную на разработку и производство сложных дженериков и биосимиляров.
По условиям сделки, Aurobindo должна была единовременно выплатить 900 млн долл. и еще 100 млн в виде поэтапных платежей. В результате сделки индийская компания стала бы второй по объему продаж дженериков в США после израильской Teva («Тева»).
В Novartis предполагали, что сделка будет завершена в I квартале 2020 года. В 2019 году FTC запросило у Aurobindo дополнительную информацию по одному из судебных процессов в отношении компании.
Aurobindo – одна из 20 компаний, обвиняемых в участии в крупнейшем в США картельном сговоре по фиксированию цен на дженерики.
Илья Дугин
pharmvestnik