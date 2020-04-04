«Полисан» на безвозмездной основе передал ЛП для терапии коронавирусной инфекции Индонезии

При взаимодействии Посольства России в Индонезии и Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и МИД Индонезии 2 апреля 2020 г. в Джакарту доставлена партия медикаментов «Циклоферон» и «Реамберин», предназначенных для комбинированного лечения пациентов с тяжёлой и средней формой заболевания COVID-19, а также для профилактики возможного заражения медицинского персонала и повышения уровня иммунной защиты организма.

Российские специалисты представили схему лечения и готовы провести видеоконференцию с Минздравом и профильными больницами Индонезии для дополнительных пояснений.

Медикаменты переданы индонезийской стороне на безвозмездной основе фармацевтической компанией ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — одним из ведущих отечественных производителей лекарственных препаратов. Сегодня продукция компании реализуется во всех регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья (СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголии). ПОЛИСАН входит в топ-20 крупнейших экспортеров лекарственных препаратов РФ.

gmpnews