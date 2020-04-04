Минпромторг РФ рекомендует организовать производство масок силами ателье и волонтеров

В рамках осуществления работы по обеспечению населения масками для лица, Минпромторг России разработал методические разъяснения в части изготовления и реализации масок гигиенических.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции «Новости GMP», ведомство обращается к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отвечающих за сферу бытового обслуживания населения, с просьбой в кратчайшие сроки организовать производство масок гигиенических силами ателье регионов и волонтёров согласно прилагаемым схемам и рекомендациям.

Также необходимо организовать сбыт масок гигиенических по всем доступным каналам потребительского рынка.

Минпромторг подчеркивает, что сертификация масок гигиенических не требуется. Информация об объеме производства должна ежедневно направляться в ведомство по указанному в документе емэйл-адресу.

Маски (повязки) гигиенические могут быть изготовлены в 3-х вариантах:

с четырьмя марлевыми тесемками или тесемками из киперной ленты;

эластичной тесьмой, вшитой в боковые швы;

с эластичной тесьмой, вшитой по периметру.

Для изготовления может использоваться марля медицинская, бязь (хлопок 100%), комбинация марля-фланель-марля, нетканный материал в три слоя.

Маски выпускаются нестерильными. При необходимости могут быть стерилизованы радиационным или паровым методами.

Потребительская упаковка и товаросопроводительные документы должны содержать пометку, что «Маска гигиеническая, не является медицинской защитной маской и не является хирургической маской. Не стерильна.». Потребительская упаковка и товаросопроводительные документы гигиенических масок, изготовленных из марли, бязи, комбинации марля-фланель-марля могут сопровождаться надписью: «Допускается многоразовое использование при стирке в домашних условиях».

gmpnews