Минздрав объявил аукционы на поставку лекарств по программе ВЗН

Минздрав проводит аукционы на закупку иммунодепрессанта микофенолата мофетил в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018.

Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 930 766,40 руб.

Окончание подачи заявок: 13.04.2020 года.

Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 648 065,60 руб.

Окончание подачи заявок: 13.04.2020 года.

Елена Сидорова

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